Wer als Anleger einen attraktiven, wiederkehrenden Ertrag sucht, wird nicht so leicht fündig. Trotz tendenziell gestiegenen Zinsniveaus sind beispielsweise Anleihen, die ein attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweisen, eher spärlich gestreut.

Eine Möglichkeit bieten die Aktien von Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten. So versprechen die Indexvertreter im europäischen Stoxx Europe 600 für die kommenden zwölf Monate aktuell eine Dividendenrendite von beinahe 4% (rote Kurve, linke Skala).

Zwar besteht das Risiko, dass im Zuge einer sich abkühlenden Konjunktur diverse Gesellschaften gezwungen sein werden, die Ausschüttung zu reduzieren – die erwarteten Dividenden also womöglich noch nicht die trüberen Wirtschaftsaussichten reflektieren, die sich bereits in den gesunkenen Aktienkursen manifestieren.

Viele Unternehmen weisen jedoch einen gewissen Puffer auf: Mit 45% notiert die Ausschüttungsquote (schwarze Kurve, rechte Skala) – der prozentuale Anteil der Dividende am Reingewinn, jeweils pro Aktie – auf dem niedrigsten Stand seit 2011 respektive sechzehn Prozentpunkte unter dem langfristigen Durchschnitt. Die Gesellschaften haben laut UniCredit also einigen Spielraum in ihrer Dividendenpolitik, um einer Gewinnabschwächung zu trotzen.

(Quelle der Grafik: UniCredit)