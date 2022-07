Die gesamte Performance des S&P 500 kommt zustande, während die Wallstreet in finstere Nacht gehüllt ist. Aktienanleger werden somit primär über Nacht reich. Zumindest vermitteln die Ergebnisse der Bespoke Investment Group, die in einem Report der Privatbank Syz dargelegt werden, genau diesen Eindruck.

Bei dieser Analyse wird die kumulierte Rendite des Day Trading eines ETF auf den S&P 500 verglichen mit der Rendite, die entsteht, wenn der ETF bei Handelsschluss an Wallstreet gekauft und bei Öffnung am Morgen verkauft wird (Buy the Close, Sell the Open). Mit beeindruckendem Ergebnis: In der Nachtschicht hat der ETF von Januar 1993 bis März 2022 eine kumulierte Rendite von annähernd 1100% abgeworfen.

Das Day Trading, bei dem am Morgen gekauft und kurz vor Börsenschluss verkauft wird, fährt über diesen Zeitraum gar eine leicht negative Rendite ein.

Gründe für die Marktanomalie des Nachteffekts werden einige genannt:

Day Traders halten nach Börsenschluss in der Regel keine offenen Positionen. Sie stossen Aktien kurz vor Börsenschluss ab, um am nächsten Morgen neue Positionen einzugehen. Wegen dieses Handelsmusters wird der Markt gegen Börsenschluss nach unten tendieren und morgens stärker eröffnen. Dieser Kauf- und Verkaufsdruck kommt der Nachtstrategie entgegen.

Die verhaltensorientierte Finanztheorie gibt eine Erklärung, wobei die Händler während des Tages die Illusion haben, alles kontrollieren und auf Nachrichten reagieren zu können. Die Angst, diese Kontrolle ausserhalb der Börsenöffnungszeiten zu verlieren, wenn der Handel dünner ist und weniger Marktteilnehmer agieren, lässt viele kleinere Händler ihre Positionen eher bei Börsenschluss schliessen. Institutionelle Anleger, die sich dieses Musters bewusst sind, werden genau umgekehrt handeln.

Ausserdem sind während der Nachtschicht Panikverkäufe unwahrscheinlicher.

Schliesslich werden 40% der Gewinnausweise von US-Unternehmen direkt nach Börsenschluss bekannt gegeben. 60% werden morgens vor Börseneröffnung publiziert. Die meisten Ergebnisse überraschen im historischen Schnitt positiv, die Aktien profitieren daher von der Performancespitze bei Börseneröffnung.

In diesem Jahr wurden zwei Produkte aufgelegt, die das Ziel haben, die Marktanomalie des Nachthandels auszunutzen: Interessierte können sich mit den Tickern NSPY (S&P 500) und NIWM (Russell 2000 Small Cap) auseinandersetzen.

(Quelle der Grafik: Bank Syz)