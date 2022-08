Die US-Wirtschaft ist im ersten und zweiten Quartal geschrumpft. Auch wenn die technische Definition einer Rezession damit erfüllt ist, handelt es sich wohl noch nicht um eine ausgewachsene Wirtschaftsflaute. Denn dafür müssten auch der Konsum und der Arbeitsmarkt klare Krisensignale aussenden.

Die oben stehende Grafik zeigt in Grau die vom Wirtschaftsinstitut NBER offiziell designierten Rezessionsphasen. In all diesen Phasen kam es – tendenziell zum Ende eines Konjunkturabschwungs – zu einem deutlichen Rückgang der Stellen ausserhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls). Ohne den Eintritt einer Rezession gab es solch einen Stellenabbau nicht.

Zwar geht die Zahl der neu geschaffenen Stellen gemäss Non-Farm Payrolls zurück – aber von einem echten Abbau von Stellen ist man noch meilenweit entfernt. Auch wenn die morgigen Zahlen wohl kaum die Vormonatszahl von 372’000 erreichen werden – erwartet werden 250’000 neu geschaffene Stellen –, bleibt der Arbeitsmarkt robust.

Sorgen macht den Märkten aktuell eher die niedrige US-Arbeitslosigkeit, denn die kann zu überaus starkem Lohnwachstum und damit einem neuerlichen Anschub der Inflation führen.

(Quelle der Grafik: Macrobond)