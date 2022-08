Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Notenbanken und den Zinsmärkten geht in die nächste Runde. Es hatte Monate gedauert, bis die Währungshüter auf die immer höheren Inflationsraten und die steigenden Marktzinsen reagierten und die Leitzinsen zu erhöhen begannen. In den USA hat das Federal Reserve den Fed-Funds-Satz dieses Jahr in vier Schritten auf 2,5% angehoben. Inzwischen schiessen sich die Märkte darauf ein, dass die US-Notenbank die Leitzinsen schon bald senken wird.

Die Terminsätze der Fed Funds preisen Zinssenkungen früh im nächsten Jahr ein. Wie der Chart zeigt, sind diese Erwartungen seit Mitte Juni immer forscher geworden. Inzwischen wird ein Spitzenniveau auf knapp 3,5% mit anschliessendem Rückgang unter 3% vorausgesagt. Das ist rund ein halber Prozentpunkt weniger, als vor sechs Wochen als wahrscheinlichstes Szenario am Terminmarkt gehandelt wurde.

Dahinter steckt die Annahme, dass die USA in eine Rezession gleiten werden. Technisch betrachtet befinden sie sich bereits dort, ist das Bruttoinlandprodukt doch zwei Quartale in Folge leicht geschrumpft. Das Fed müsse also schon bald reagieren und die monetären Zügel lockern, sprich, das angehobene Leitzinsniveau senken.

Vertreter der US-Notenbank widersprechen dieser Argumentation. Die Inflationsbekämpfung via höhere Leitzinsen sei noch lange nicht zu Ende, sagt beispielsweise die Präsidentin der Distriktnotenbank von San Francisco, Mary C. Daly. Man darf gespannt sein, wer diesmal am Ende recht behält.

(Quelle des Charts: Nordea (NDAh 9.76 +0.36%))