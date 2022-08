Die Verabschiedung des «Inflation Reduction Act» wurde in den USA am Wochenende euphorisch gefeiert. Der Senat brachte am Sonntag das neue Gesetz zur Bekämpfung der Inflation auf den Weg, diese Woche soll das Repräsentantenhaus noch zustimmen.

Die US-Demokraten fürchten, dass sich der Unmut der Bevölkerung über die extrem hohe Inflation an den Urnen im November anlässlich der Zwischenwahlen deutlich bemerkbar machen wird. Somit musste schnell eine Bekämpfungsstrategie ausgedacht werden.

Doch wer sich die Details etwas genauer ansieht, kann sich des Gefühls der Augenwischerei nicht erwehren, wie die Ökonomen des Researchhauses Gavekal darlegen. Die Inflationstreiber innerhalb des US-Konsumentenpreisindex bleiben nämlich durch das Gesetz unberührt.

Der grösste Beitrag zum Inflationsschock in den USA kommt von drei Komponenten: die Kosten für Transportmittel – welche auch Elemente wie Autopreise und Benzin enthalten –, die Wohnkosten und schliesslich die Preise für Nahrungsmittel und Getränke. Dabei trugen die Komponenten Transport und Wohnkosten je über 3 Prozentpunkte zur allgemeinen Teuerung im Juli bei, die bei 9,1% zu liegen kam.

Das neue Gesetz sieht vor, dass Investitionen in alternative Energien mit einer Mindeststeuer für Unternehmen von 15% und einer Steuer von 1% auf Aktienrückkäufe finanziert werden sollen. Dies kommt Bidens Klimaagenda zugute, wird die Teuerung aber nicht bremsen. Zudem soll die Fähigkeit der Behörden zur Steuereintreibung gestärkt und die Preissetzung von rezeptpflichtigen Medikamenten überarbeitet werden.

Tatsächlich ist die medizinische Versorgung in den USA, wie andernorts auch, ein struktureller Preistreiber. Die aktuellen Inflationssorgen der potenziellen Wähler werden durch das Gesetz allerdings nicht gemildert.

(Quelle der Grafik: Gavekal Research)