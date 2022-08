In der US-Berichtssaison zum zweiten Quartal geschah Aussergewöhnliches. Das zeigt exemplarisch Amazon. Der Onlinehändler veröffentlichte am 28. Juli einen Verlust von 0.20 $ je Aktie. Damit enttäuschte er die Erwartungen von einem Gewinn von 0.12 $ je Aktie der Analysten deutlich. In der Folge gerieten die Titel aber nicht unter Druck. Im Gegenteil. Die Aktien von Amazon avancierten vom 26. Juli bis zum 1. August 18%.

Der IT-Koloss ist kein Einzelfall – auch wenn die positive Reaktion bei Amazon ausserordentlich hoch ausgefallen ist. Enttäuschten Unternehmen aus dem US-Aktienindex S&P 500 mit den Zahlen zum Gewinn die Analystenerwartungen, gab es im Mittel keine Veränderung im Preis der Aktien. Laut dem Datenanbieter Factset hat es das seit dem ersten Quartal 2009 nicht mehr gegeben, dass enttäuschende Gesellschaften nicht abgestraft wurden.

Ein möglicher Grund ist laut Factset-Analyst John Butters, dass Unternehmen weniger negativ sind im Ausblick für das nächste Quartal als im historischen Mittel. Von den Gesellschaften, die eine Gewinnprognose publiziert haben, äusserten 58% einen negativen Ausblick. Der Anteil liegt damit unter dem Zehnjahresschnitt von 67%.

Erfreulicher als in den Vorquartalen fiel auch die Reaktion der Anleger bei Unternehmen aus, die die Gewinnerwartungen übertreffen konnten. Die Aktien legten im Mittel 2,1% zu. Das ist mehr als in den Vorperioden und so hoch wie zuletzt im dritten Quartal 2019. Im Mittel der vergangenen Quartale avancieren Aktien von Unternehmen, welche die Erwartungen übertreffen, um 0,8%.

(Quelle der Grafik: Factset)