Anleihen oder Aktien – für diese Anlageentscheidung kann man als Indikator die Risikoprämie heranziehen. Die Bank Société Générale berechnet für alle wichtigen Aktienmärkte diese Prämie gegenüber den Staatsanleihen. Ist sie hoch, sind Aktien vergleichsweise günstig, und man sollte ihnen den Vorzug geben.

Aktuell ist die Risikoprämie von Aktien in den USA sehr nahe dem langjährigen Durchschnitt um 4 Prozentpunkte (Pp) (vgl. Grafik oben). Aktien sind im historischen Vergleich weder besonders attraktiv noch unattraktiv. Dagegen ist sie in Europa in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen. Derzeit liegt sie um 6,5 Pp – weit über dem langjährigen Durchschnitt von 4,7 Pp.

Besonders attraktiv erscheint die deutsche Börse mit einer Risikoprämie von 7,2 Pp. Schweizerische Aktien bieten eine Prämie von 5,9 Pp – auch das ist höher als der hiesige langjährige Durchschnitt von 3,8 Pp.

Für die Berechnung der Prämie muss die künftige Rendite der Aktienmärkte geschätzt werden. Dafür werden die Erwartungen der Unternehmensgewinne der nächsten Jahre sowie – für die Perspektive darüber hinaus – das langfristige Wirtschaftswachstum des jeweiligen Marktes herangezogen. Die Differenz der Aktienrendite und der zehnjährigen Rendite der Staatsanleihen ist dann die Prämie.

(Quelle der Grafik: Société Générale)