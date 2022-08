Wie lange erhöht die US-Notenbank die Leitzinsen noch? Viele Währungsanalysten stellen sich diese Frage und denken dabei an die Zukunft des Dollars. Denn sobald sich ein Ende des Zinsanstiegs in den USA abzeichnet, dürfte auch die Dollarstärke zu Ende gehen, wird argumentiert. Die Experten der Bank HSBC (HSBAl 5.47 -0.74%) haben sich deshalb vergangene Phasen angeschaut, in denen das Fed die Zügel straffte, und mit heute verglichen.

Der Chart zeigt sechs davon. Aufgeführt ist der viel beachtete Dollarindex DXY in den hundert Tagen nach dem ersten Zinsschritt des Fed. Den aktuellen Verlauf seit März 2022 gibt die graue Linie wieder. Der Dollar bewegt sich gegenwärtig ähnlich wie im Jahr 1983 (rote Linie). Damals – der Republikaner Ronald Reagan sass im Weissen Haus – erhöhte die Notenbank die Zinsen, obwohl die Inflation nicht aussergewöhnlich hoch war. Aber sie tat es, weil sich alle noch gut an die hohen Inflationsraten im vorangegangenen Jahrzehnt erinnerten und kein Risiko eingehen wollten, schreiben die HSBC-Analysten.

Interessant ist, wie es damals nach Ablauf der ersten hundert Tage weiterging: Die Dollarrally setzte sich auch fort, als das Fed die Zinsen nicht mehr weiter erhöhte. Sie dauerte bis zum Frühjahr 1985, als die US-Administration angesichts der Furcht, dass die heimische Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit verliert, einlenkte und eine Einigung mit den Handelspartnern suchte. Im September 1985 kam das Plaza-Abkommen zustande, in dem sich Länder wie etwa Japan und Deutschland verpflichteten, auf eine Schwächung des Dollars resp. eine Aufwertung der eigenen Landeswährungen hinzuarbeiten.

Damals kostete 1 $ allerdings 2.40 Fr. Heute ist er nur noch 94 Rappen wert.

(Quelle der Grafik: HSBC)