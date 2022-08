Mit der Wahrscheinlichkeit ist es so eine Sache. Oder in den Worten von Bertrand Russel: «Die Wahrscheinlichkeit ist der wichtigste Begriff in der modernen Wissenschaft, zumal niemand auch nur die geringste Ahnung hat, was er bedeutet.» So erklärte es der britische Philosoph während einer Vorlesung 1929.

Die Schwierigkeit des Konzepts der Wahrscheinlichkeit zeigt sich bei der Beurteilung von möglichen Ereignissen. Was bedeutet es, wenn Auguren die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses mit 20% beziffern. Entweder tritt das Ereignis ein, oder nicht. Für den österreichischen Ökonomen Ludwig von Mises ist die Konsequenz davon klar. Bei einzelnen Ereignissen, die nicht wiederholt werden können, ist «keine numerische Bewertung möglich».

Und doch sind wir dazu geneigt, uns bei Abstimmungen, Wahlen oder geopolitischen Ereignissen bei Resultat oder Eintrittschance auf eine Wahrscheinlichkeit einzustellen. Wie beispielsweise die Geostrategen von BCA Research. Sie haben sich der Frage gewidmet, wie gross die Chance eines Dritten Weltkriegs ist.

Abgeleitet mit einem Ereignisbaum, an dessen Ursprung Chinas Politik gegenüber Taiwan steht – militärischer Konflikt oder nicht sowie direkter oder indirekter Eingriff der USA –, gefolgt von Russland – Krieg mit der Nato oder nicht –, gefolgt vom Iran – Entwicklung der Atombombe oder nicht –, kommen sie auf eine Wahrscheinlichkeit von 20%, dass in den nächsten zwei Jahren der Dritte Weltkrieg ausbricht. Dabei definieren sie den Dritten Weltkrieg als militärischen Konflikt zwischen den USA auf der einen Seite sowie China und oder Russland auf der anderen Seite.

Weitaus wahrscheinlicher ist das Szenario von regional beschränkten Konflikten. Hier beziffern die Analysten die Wahrscheinlichkeit mit 59%. Das mag zwar wie ein «positives Ergebnis erscheinen, aber es beinhaltet eine erhebliche Zunahme der geopolitischen Spannungen gegenüber der aktuellen Situation, wie z. B. einen chinesischen Hybridkrieg gegen Taiwan oder einen Konflikt mit dem Iran, an dem Russland und China nicht beteiligt sind», wie die Strategen schreiben.

Die Geopolitik dürfte also weiter für Spannung sorgen. Eine Entspannung ist laut BCA Research nur dann in Sicht, wenn sich Russland einem Waffenstillstand annähert und China gegenüber Taiwan nicht den Konflikt sucht.

(Quelle der Grafik: BCA Research)