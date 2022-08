Der Kanton Zug hält sich unangefochten an der Spitze des Rankings, das Auskunft gibt über die Standortqualität aller Kantone und Regionen in der Schweiz. Der Indikator, der von den Ökonomen der Credit Suisse seit 1997 alljährlich berechnet wird, bewertet die Attraktivität des Standorts aus Unternehmersicht.

Prinzipiell werden dabei die steuerliche Attraktivität für natürliche und juristische Personen, die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und die Erreichbarkeit des Standorts gemessen. Die Spitzenplätze haben sich vom Vorjahr nicht verändert. Zug, Basel-Stadt, Zürich und Genf stehen in der Gunst der Unternehmer weiterhin ganz oben.

Der Kanton Aargau hingegen rutscht um zwei Plätze ab. Attraktiver sind insbesondere die Kantone Schaffhausen und Wallis geworden, die je einen Rang aufsteigen. Doch der grösste Sprung ist dem Kanton Obwalden gelungen, dank einer Verbesserung der Bildungsindikatoren und der Erreichbarkeit.

Die Verschiebungen in der Rangfolge sind hauptsächlich auf Änderungen in der Steuerpolitik zurückzuführen. Insbesondere sorgte die hiesige Unternehmenssteuerreform in den vergangenen Jahren für Bewegung. Die Ökonomen der CS weisen darauf hin, dass die Reformen in der globalen Unternehmensbesteuerung in den kommenden Jahren nochmals zu Rochaden führen könnten.

(Quelle der Grafik: Credit Suisse)