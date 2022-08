Aktuell bewegen sich die Kurse an den Rohstoff- und den Aktienmärkten tendenziell in die gleiche Richtung – doch das muss nicht sein. Die obige Grafik zeigt die Fünfjahreskorrelation von Aktien mit dem gesamten Rohstoffsektor (S&P GCSI) und mit Rohstoffen ohne Energieträger (S&P GCSI Non-Energy). Die Korrelation ist das Mass der Gleichläufigkeit zweier Variablen und wurde hier auf Basis von Monatsdaten berechnet.

In den Jahren nach der Finanzkrise zwischen 2008 und 2016 sowie in der Zeit nach 2020 war die Korrelation sehr hoch. Vor der Finanzkrise kam es auch einmal zu einer negativen Korrelation, die Rohstoff- und die Aktienmärkte haben sich tendenziell also entgegengesetzt bewegt. Warum dann die heutige Gleichläufigkeit? Das hat gemäss Capital Economics mit der Geldpolitik zu tun: Liegen die US-Leitzinsen an der Nullgrenze (Zero Lower Bound), ist die Korrelation deutlich positiv.

Sind die Zinsen niedrig, haben die Erwartungen zu Veränderungen der Geldpolitik einen grösseren Einfluss und bewegen damit die Rohstoff- wie auch die Aktienpreise. Die Analysten von Capital Economics vermuten aber, dass sich das mit höheren Leitzinsen ändert: Die Rohstoffmärkte werden dann weniger stark als die Aktienkurse durch die Zinserwartungen beeinflusst.

Damit könnten die zwei Anlageklassen nun getrennte Wege gehen. «Die Rohstoffpreise sollten wegen der Engpässe im Angebot dieses Jahr nicht weiter sinken, selbst wenn – wie von uns erwartet – die weltwirtschaftliche Situation enttäuscht und die Aktienkurse fallen», resümiert das Researchhaus.

