Europas Gaskrise stellt einen Energiepreisschock dar, der seinesgleichen sucht. Seit 2020 hat sich Erdgas in Europa von weniger als 10 € auf ein neues Rekordhoch von über 220 € pro Megawattstunde verteuert. Schon in der Erholung nach der Pandemie herrschte eine akute Gasknappheit, die sich nun mit dem Russlandkonflikt verschärft hat.

Dadurch sind die Gaskosten in Europa auf ein Vielfaches der Preise in den USA gestiegen, wie die graue Kurve in der obigen Grafik zeigt. Der Schock höherer Preise gegenüber den USA übertrifft den von Japan im Jahr 2011 deutlich, als dort die Energiepreise nach der Katastrophe von Fukushima in die Höhe schossen (rote Kurve).

Auch der plötzliche Rückgang der Energiepreise, den die USA nach dem Schieferölboom erlebten, kann vom Ausmass her nicht mit der heutigen Gaskrise in Europa mithalten (vgl. blaue Kurve).

Dementsprechend gross wird auch der ökonomische Schaden sein. Nach Schätzung von Goldman Sachs schmälerte Japans Energieknappheit nach Fukushima die Wirtschaftsleistung dort um geschätzte 0,5%. Für Europa gehen die Goldman-Sachs-Ökonomen von einem viel grösseren Effekt aus. Sie rechnen daher mit einer zumindest milden Rezession gegen Ende Jahr. Etwas Hoffnung gebe der Umstand, dass sich Europa auf die Energiekrise einstellen könne und der Schock nicht über Nacht gekommen sei wie derjenige nach dem Erdbeben in Japan.

Die Commerzbank ist diesbezüglich weniger zuversichtlich und hat die Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr von +1 auf –0,5% gesenkt.

(Quelle der Grafik: Goldman Sachs)