Energie und die Frage, wie wir mit weniger davon auskommen, dominieren – zumindest in Europa – die politische Agenda. Aber wie viel verbraucht jeder Einzelne von uns? Hannah Ritchie von Our World in Data hat den globalen Pro-Kopf-Verbrauch tabuliert.

Niemand verbraucht mehr Energie als die Katarer, im Jahr 2021 waren es 182’674 Kilowattstunden pro Person. An zweiter und an dritter Stelle stehen Island und Singapur.

Staaten im Nahen Osten und im Norden dominieren die obersten Plätze der Rangliste. Am wenigsten Energie verbrauchen dagegen die Bürger vieler afrikanischer Staaten, allen voran die Somalier mit gerade mal 236 Kilowattstunden pro Jahr und Person.

Die Schweiz befindet sich mit 34’227 Kilowattstunden pro Person im Jahr 2021 auf Rang 48, leicht hinter dem EU-Schnitt von 37’497 Kilowattstunden. Im Schweizer Kontext interessant ist auch die Veränderung des individuellen Energieverbrauchs. Während er in den meisten anderen Industriestaaten im hohen zwei- oder gar dreistelligen Prozentbereich gewachsen ist, verbraucht der durchschnittliche Schweizer heute nur 9% mehr Energie als im Jahr 1965.

(Quelle der Grafik: Our World in Data)