Gelingt sie, oder gelingt sie nicht? Das ist die Frage, die gegenwärtig viele Marktakteure umtreibt. Die Rede ist vom Soft Landing, von der sanften Landung – ob die US-Notenbank es schafft, mit Zinserhöhungen die Inflation in den Griff zu kriegen, ohne dabei die Konjunktur abzuwürgen. Der Blick zurück verheisst nichts Gutes: Von den zehn Versuchen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg führten deren sieben zu einer harten Landung, also zu einer Rezession.

Was wären die Folgen für den Aktienmarkt? Um diese Frage zu beantworten, haben Analysten von TS Lombard die durchschnittliche Kursentwicklung sowohl im Vorfeld als auch im Nachgang des finalen Zinserhöhungsschritts (Zeitpunkt 0 auf der Zeitachse, vertikale schwarze Linie) betrachtet – gruppiert nach sanften Landungen, harten Landungen und nicht klassifizierbaren Entwicklungen («Ambiguous»).

In Phasen, in denen eine sanfte Landung gelang, setzte der S&P 500 nach dem letzten Zinsschritt den Aufwärtstrend fort (dunkelgrüne Kurve). Ganz anders, wenn die Wirtschaft in eine Rezession abrutschte. Dann tendierte der US-Leitindex für mindestens zwei Jahre seitwärts (hellgrüne Kurve).

Laut den Analysten von TS Lombard birgt das aktuelle Umfeld ein erhöhtes Korrekturrisiko. Denn das relativ sportliche Bewertungsniveau im S&P 500 – mit einem vorwärtsgerichteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 18 – sei nur dann gerechtfertigt, wenn die sanfte Landung tatsächlich glücke.

(Quelle der Grafik: TS Lombard)