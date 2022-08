Derzeit springt nur eine der grossen Notenbanken aus der Reihe – sie hat ihren Sitz in Peking. Für den Rest gilt die eine Parole: Leitzinsen erhöhen und Preisdynamik dämpfen. Wie der CIO der Credit Suisse, Burkhard Varnholt, in seinem wöchentlichen Newsletter betont, gab es vor der Pandemie selten Phasen, in denen die Währungshüter dermassen geeint an einem Strang zogen.

Hiess es in der Gesundheitskrise, erst einmal kräftig die Zinsen zu senken, geht es nun in die andere Richtung. Monat für Monat entschliessen sich etwa achtzehn Notenbanken rund um den Globus, ihre Geldpolitik restriktiver zu gestalten.

War es früher durchaus üblich, dass sich die geldpolitischen Entscheide in etwa die Waage hielten – einige Zentralbanken senkten, andere erhöhten die Zinsen –, führen die Pandemie und der Krieg mitsamt der inflationären Folgen zu ungewohnter Synchronie. In den Jahren 2015 bis 2018 drehten fast nur die Notenbanken von Schwellenländern an der Zinsschraube.

Wie Varnholt betont: «Das Auf und Ab der Börsen bildet gewissermassen den Echoraum für die geldpolitischen Wellenbewegungen.»

(Quelle der Grafik: Credit Suisse)