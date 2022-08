Die Häuserpreise in den USA sind zwar so schnell gestiegen wie seit der Immobilienkrise 2008 nicht mehr – doch ein starker Fall kündigt sich an. Die obige Grafik zeigt die Veränderungsrate des Case-Shiller-Preisindex sowie ein statistisches Modell, das die Veränderung des Preisindex mit dem Hypothekarzins und dem Angebot an Wohnungen nachbildet.

Hält der historische Zusammenhang des Preisindex mit den Erklärungsvariabeln auch in Zukunft, sollten die amerikanischen Häuserpreise im Jahresvergleich um fast 15% fallen. Denn der Hypozins ist deutlich gestiegen. Der durchschnittliche Dreissigjahrezins ist im Juni zeitweise auf 5,8% gestiegen – der höchste Wert seit 2008. Aktuell liegt er noch deutlich über 5%.

Mikael Sarwe, Chefmarktstratege von Nordea, kommentiert auf Twitter: «Wie sich der Häusermarkt entwickelt, so läuft es auch mit der US-Wirtschaft.» Der Vermögenseffekt der Haushalte – wie reich sich also die Privathaushalte fühlen – werde sich nächstes Jahr negativ auf den Konsum auswirken. Denn mit fallenden Häuserpreisen würden die US-Haushalte sich ärmer fühlen und damit weniger konsumieren.

(Quelle der Grafik: Nordea)