Eine starke Währung, fast keine Inflation und die weltweit niedrigsten Zinsen. Das ist die Schweiz aus makroökonomischer Sicht.

Nur bei den langfristigen Anleihenrenditen ist die Schweiz hinter Japan gefallen. Zehnjährige JGB rentieren dank der Zinskurvenkontrolle der Bank of Japan nur 0,22%, vergleichbare «Eidgenossen» 0,77%.

Bis vor kurzem rentierten auch deutsche Obligationen tiefer als die «Eidgenossen». Mit dem Beginn der pandemiebedingten Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) waren die Renditen deutscher Bundesanleihen 2020 zum ersten Mal in der Geschichte unter das Niveau der Schweizer Anleihen gerutscht.

Doch nun ist die Ordnung innerhalb von Europa wiederhergestellt. Deutsche Obligationen rentieren seit April mehr als Schweizer. Wie vor der Pandemie beträgt der Abstand bei den zehnjährigen Staatspapieren einen halben Prozentpunkt.

Eine Umkehr der Zinsverhältnisse zeichnet sich nicht ab. Der deutsche Zinsaufschlag zur Schweiz dürfte sogar tendenziell noch zunehmen. Denn wegen der höheren Inflation rechnen die Marktteilnehmer, dass die EZB den Leitzins bis auf 2% anheben muss. Von der SNB wird erwartet, dass sie bei 1% mit Zinserhöhungen aufhören kann.

Gemäss Lehrbuch sollte der Zinsvorteil den Euro gegenüber dem Franken stärken, weil Anlagen in dieser Währung attraktiver erscheinen. Doch berücksichtigt man auch die Teuerung in den beiden Ländern, sieht die Rechnung anders aus. Nach Abzug der Inflation von 8,5% fahren die Besitzer von zehnjährigen deutschen Bundesanleihen einen Verlust von mehr als 7% ein. In der Schweiz beträgt der so berechnete Realzins –2,8%.

Das ist das kleinere Übel.