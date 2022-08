Ganz Europa blickt mit Sorge auf den kommenden Winter. Die Gaspreise steigen auf Rekordhoch, die Menschen fürchten Versorgungslücken beim Strom und kalte Wohnungen. Die Lebenshaltungskosten klettern unaufhörlich nach oben. Insbesondere in englischen Städten kommt es immer wieder zu Streiks der Bevölkerung.

Die Briten müssen tatsächlich nicht nur die enormen Kosten fürchten, sondern wenn ihre Wohnungen erst einmal warm sind, dann verlieren sie diese Wärme recht schnell, wie eine Studie in europäischen Haushalten ergeben hat. Die Häuser sind nicht ganz dicht, Sanierungen und Gebäudedämmung wurden lange vernachlässigt.

Bei der Studie wurde konkret gemessen, wie gross der Wärmeverlust eines Hauses mit 20 Grad Innentemperatur und einer Aussentemperatur von 0 Grad über einen Zeitraum von fünf Stunden durchschnittlich ist. Die Temperatur fiel in Grossbritannien um 3 Grad, was mit Abstand der grösste Wärmeverlust unter den teilnehmenden Ländern ist. Am besten gewappnet gegen die Kälte sind die Häuser in Norwegen, gefolgt von Deutschland. Die Schweiz war nicht Teil der Untersuchung.

(Quelle der Grafik: tado.com)