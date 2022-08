Nach einer vergleichsweise ruhigen Erholung im Nachgang der Coronakrise sind die Aktienmärkte dieses Jahr deutlich schwankungsanfälliger geworden. Der Ukrainekrieg, hohe Inflationsraten und steigende Zinsen haben massgeblich dazu beigetragen, die Unsicherheit unter den Anlegern zu schüren.

Dass etwa die Zinsängste noch lange nicht ausgestanden sind, zeigte sich vergangenen Freitag. US-Notenbankchef Jerome Powell bekräftigte in einer Rede an der Jackson-Hole-Konferenz, der Kampf gegen die hohe Teuerung werde Zeit brauchen und «einiges an Schmerz» mit sich bringen. Die Anleger reagierten verschnupft: Der US-Leitindex S&P 500 ging am Ende mit einem kräftigen Minus von 3,4% aus dem Handel.

Wie der obige Chart von Bespoke Investment zeigt, ist dies 2022 bereits der siebte Handelstag, an dem der S&P 500 einen Kursverlust von mindestens 3% erlitten hat. Nur die Jahre während der Finanzkrise 2008/09 sowie das Pandemiejahr 2020 konnten dieses Niveau toppen.

(Quelle der Grafik: Bespoke Investment)