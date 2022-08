Spätestens seit ihrer Lagebeurteilung im Juni setzt die Nationalbank den Franken ganz bewusst als Instrument im Kampf gegen die Inflation ein. Sie toleriert, dass sich der Euro inzwischen auf 97 Rappen abgewertet hat. In der Vergangenheit hätte sie bei einer so starken Frankenaufwertung sicher am Markt interveniert und Franken verkauft, um die Kursbewegung zu stoppen.

Die Aufwertung dämpft den Inflationsschub, der aus dem Ausland eintrifft. Es ist bekannt, dass sie tendenziell wie eine Zinserhöhung wirkt. Die monetären Bedingungen werden durch sie straffer. Unbekannt war bislang nur, in welchem Ausmass. Das Economic Research von Raiffeisen Schweiz hat dazu eine interessante Schätzung veröffentlicht. Das Ergebnis ist im heutigen Chart abgebildet.

Die monetären Bedingungen in der Schweiz sind demnach seit Juni fast 2% restriktiver geworden. Ungefähr die Hälfte davon ist der Leitzinserhöhung zuzuschreiben. Die Nationalbank hat den Satz von –0,75 auf –0,25% angehoben. Die anschliessende Frankenaufwertung – gemessen am nominalen aussenhandelsgewichteten Frankenindex – hat die Bedingungen dann noch einmal um etwa den gleichen Effekt verschärft.

Die Ökonomen gehen bei ihrer Berechnung des Monetary Conditions Index für die beiden Komponenten Zinsen und Franken von einem Verhältnis von fünf zu eins aus. Nach ihren Angaben ist dieses Verhältnis vorsichtig gewählt. Der Wechselkurseffekt könnte also sogar noch grösser sein.

(Quelle der Grafik: Raiffeisen Economic Research)