Die Wahlen in den USA am 8. November – auch bekannt als Midterm Elections – werden die teuersten in der amerikanischen Geschichte: 9,67 Mrd. $ werden insgesamt in Werbung für den Wahlkampf für 2022 fliessen. Das prognostiziert AdImpact, ein Unternehmen, das seit 2014 die Ausgaben für politische Kampagnen in den USA trackt.

Denn obwohl der Präsident derselbe bleibt, steht viel auf dem Spiel: Alle 435 Abgeordneten des Repräsentantenhauses werden neu gewählt sowie fünfunddreissig der insgesamt hundert Senatoren. Die Demokraten wollen ihre hauchdünne Senatsmehrheit behalten, während die Republikaner gleich in beiden Kammern wieder die stärkere Partei werden wollen.

Während bei den Midterm Elections vor vier Jahren nur in Florida mehr als 100 Mio. $ in Werbung für den Senatssitz investiert wurde, haben dieses Jahr bereits sechs Bundesstaaten diese Schwelle überschritten. Ein Zeichen dafür, dass die Republikaner und Demokraten sich in diesem Wahlkampf nichts schenken.

Ausgabefreudig sind auch die angehenden Gouverneure: In sechsunddreissig Bundesstaaten und drei Territorien werden Wahlen durchgeführt, wer künftig Staats- und Regierungschefs des betreffenden Gebiets sein soll. 2,4 Mrd. $ werden diese Wahlkämpfe zusammen an Werbeeinnahmen generieren, sagt AdImpact.

Mit knapp 3 Mrd. $ prognostizierten Ausgaben für Werbespots, Plakate und Anzeigen im Internet ist jedoch eine vierte Kategorie noch lukrativer für die Werbebranche: Downballots. Darunter werden alle weiteren Wahlen und Abstimmungen zusammengefasst, die am 8. November noch stattfinden: die Legislative der Bundesstaaten, die Generalstaatsanwälte, die Staatsminister und Finanzminister auf Bundesebene, die Bürgermeister sowie mehrere Referenden.

(Quelle der Grafik: AdImpact)