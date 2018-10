Die Vermögen der Milliardäre sind 2017 um 19% oder 1,4 Bio. $ auf 8,9 Bio. $ gestiegen. Es ist der grösste jemals in einem Jahr verzeichnete Anstieg. Das geht aus dem heute publizierten «Billionaires Report» der Grossbank UBS (UBSG 13.25 -1.05%) und der Beratungsgesellschaft PwC hervor. Die Vermögensentwicklung der Milliardäre korreliert, besonders seit der Finanzkrise, stark mit der weltweiten Entwicklung der Börsen (MSCI ACWI = MSCI All Countries World Index).

Weltweit besitzen mehr als 2158 Personen ein Vermögen von über einer Milliarde Dollar. Das meiste Geld liegt dabei in den USA, die Besitzer sind hauptsächlich im Technologie- und im Konsumgütersektor tätig.

Gewachsen sind die Vermögen vor allem in China, wo die Zahl der Milliardäre im vergangenen Jahr um 89 auf 373 stieg. 97% der Milliardäre in China haben ihr Vermögen selbst erarbeitet. Pro Woche kamen im Schnitt zwei neue Milliardäre dazu, in Asien waren es mehr als drei pro Woche. Noch im Jahr 2006 stammten nur 16 Milliardäre aus dem Reich der Mitte.

Weniger spektakulär sind die Zahlen aus der Schweiz. Während 2017 fünf neue Milliardäre hervorbrachte, verloren vier diesen Status im selben Jahr. Netto ist die Zahl der Milliardäre um eine Person auf 36 gestiegen. Berücksichtigt sind in der Schweiz wohnhafte Schweizer. 44% sind Selfmade-Milliardäre. Ihr Vermögen kletterte 19% auf 124 Milliarden Dollar.

Das hohe Vermögenswachstum in Asien hat weitreichende Konsequenzen. So fordern die Chinesen die US-Amerikaner im Technologiesektor immer mehr heraus. 2017 investierten Chinesen gleich viel Wagniskapital im Technologiesektor wie Amerikaner.

Zudem meldeten sie viermal mehr Patente an für künstliche Intelligenz und dreimal mehr in den Bereichen Blockchain und Kryptowährungen. Der Reichtum in China dürfte auch in Zukunft stärker wachsen als im Rest der Welt.