Der China-Joker der Deglobalisierung

Die weithin gelobte Globalisierung der Zeit nach dem Kalten Krieg läuft rückwärts. Die Verlangsamung des Welthandels wurde durch pandemiebedingte Unterbrechungen der Versorgungsketten, den anhaltenden Druck des Handelskriegs zwischen den USA und China und die Bemühungen, grenzüberschreitende Wirtschaftsbeziehungen mit geostrategischen Allianzen («Friendshoring») in Einklang zu bringen, noch verstärkt. Diese Entwicklungen ziehen die Schlinge um China enger – wohl das Land, das am meisten von der modernen Globalisierung profitiert hat.

Zum Autor Stephen S. Roach lehrt an der Universität Yale.

Von den vielen Messgrössen der Globalisierung, einschliesslich der Finanz-, Informations- und Arbeitsströme, ist der grenzüberschreitende Austausch von Waren und Dienstleistungen am engsten mit dem Wirtschaftswachstum verbunden. Vor allem aus diesem Grund deutet die Verlangsamung des Welthandels, die nach der globalen Finanzkrise 2008/09 einsetzte und sich in der Covid-19-Ära noch verstärkte, auf einen grundlegenden Wandel der Globalisierung hin.

Während die weltweiten Exporte von 19% des weltweiten BIP 1990 auf einen Spitzenwert von 31% (2008) stiegen, betrugen die weltweiten Exporte in den dreizehn Jahren danach (2009 bis 2021) durchschnittlich nur noch 29% des weltweiten BIP. Die Vorteile, die China aus der Globalisierung des Handels gezogen hat, sind aussergewöhnlich. In den zehn Jahren vor Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisation 2001 machten die chinesischen Exporte im Durchschnitt nur 2% der gesamten weltweiten Ausfuhren aus. Bis 2008 hatte sich dieser Anteil fast vervierfacht und betrug 7,5%.

Im Handelskrieg mit den USA

China hatte sein Beitrittsgesuch zur WTO zum richtigen Zeitpunkt eingereicht, genau dann, als sich der Welthandel in einem starken Aufschwung befand. Zwar forderte die Finanzkrise einen kurzen Tribut von der chinesischen Exportdynamik, doch war diese Unterbrechung nur von kurzer Dauer. Bis 2021 stiegen die chinesischen Exporte auf 12,7% der weltweiten Ausfuhren und lagen damit deutlich über dem Höchststand von vor 2008.

Es ist unwahrscheinlich, dass China diese Leistung beibehalten kann. Das Gesamtwachstum des Welthandels verlangsamt sich, und Chinas Anteil am Handelskuchen gerät zunehmend unter Druck.

Besonders problematisch ist der anhaltende Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten. Während der ersten Phase von Chinas exportorientiertem Wachstumsschub nach dem WTO-Beitritt waren die USA durchweg Chinas grösste Quelle der Auslandsnachfrage. Vor allem wegen der vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verhängten Zölle ist dies nun nicht mehr der Fall.

Geostrategische Spannungen nehmen zu

Trotz deutlicher Erholung der US-Wirtschaft nach der Pandemie blieben die US-Einfuhren aus China 2021 5% unter dem Höchststand von 2018. Eine teilweise Senkung der Zölle auf ausgewählte Konsumgüter, die die Regierung von Präsident Joe Biden offenbar als Mittel zur Inflationsbekämpfung in Erwägung zieht, wird den bilateralen Handel kaum ankurbeln.

Gleichzeitig werden anhaltende pandemiebedingte Unterbrechungen der Versorgungskette wahrscheinlich einen hohen Tribut in China und dem Rest der Welt fordern. Für eine Welt, die durch Lieferketten verbunden ist, ist das von grosser Bedeutung.

Globale Wertschöpfungsketten waren für mehr als 70% des Wachstums des gesamten Welthandels von 1993 bis 2013 verantwortlich, und China hat einen übergrossen Anteil an dieser durch globale Wertschöpfungsketten ermöglichten Expansion gehabt. Da es weiterhin zu Unterbrechungen der Lieferketten kommt, die durch Chinas Null-Covid-Politik verschärft werden, wird der Druck auf die chinesische und globale Wirtschaftstätigkeit wahrscheinlich hoch bleiben.

Die zunehmenden geostrategischen Spannungen sind der Joker in der Deglobalisierung, besonders ihre Auswirkungen auf China. «Friendshoring» verwandelt Ricardos Effizienzkalkül des grenzüberschreitenden Handels faktisch in eine Bewertung von Sicherheitsvorteilen, die sich aus strategischen Allianzen mit gleichgesinnten Ländern ergeben.

China mit Russland

Chinas neue unbegrenzte Partnerschaft mit Russland ist in dieser Hinsicht von besonderer Bedeutung. Da China kurz davor steht, die Grenze zu überschreiten, indem es russische Militäraktionen in der Ukraine unterstützt, haben die USA vor kurzem über ihre sogenannte Entity List Sanktionen gegen fünf weitere chinesische Unternehmen verhängt.

Darüber hinaus ist der chinesische Kauf russischer Energieerzeugnisse eine wichtige Stütze für die russische Wirtschaft und wirkt so den Auswirkungen der beispiellosen westlichen Sanktionen entgegen. Das erhöht das Risiko, dass sich China durch Assoziation mitschuldig macht. Unterdessen sind auch Anzeichen für eine Deglobalisierung der Finanzmärkte erkennbar, da China seinen Bestand an US-Staatsanleihen auf ein Niveau reduziert, das es seit 2010 nicht mehr gegeben hat.

Die USA sind in diesem Ausbruch geostrategischer Spannungen kaum nur unschuldiger Zuschauer. Die immer wieder auftauchenden Gerüchte über eine bevorstehende Taiwan-Reise der Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, spielen eindeutig mit Chinas Stolperdrähten in Bezug auf ein Land, das es als eines seiner Kerninteressen definiert hat. Das Gleiche gilt für die parteiübergreifende Unterstützung der Anti-China-Gesetze, die sich langsam ihren Weg durch den US-Kongress bahnen.

Konfrontation oder Flexibilität mit China?

So wie der russische Präsident Wladimir Putin versucht hat, seine skrupellose Aggression in der Ukraine als Verteidigung gegen die Nato-Erweiterung zu rechtfertigen, spielen Chinas langjährige Ängste vor einer amerikanischen Eindämmung auf ähnliche Befürchtungen in chinesischen Führungskreisen an.

Henry Kissinger, Architekt der modernen US-China-Politik, warnte vor kurzem vor Amerikas Neigung zu einer «endlosen Konfrontation» mit China und rief zu einer «Nixonschen Flexibilität» auf, um einen zunehmend gefährlichen Konflikt zu lösen. Doch wird es weit mehr brauchen, um der Eskalation des chinesisch-amerikanischen Konflikts ein Ende zu setzen.

Globalisierung war der Klebstoff, der die Integration der Weltwirtschaft förderte. Aber es war kaum die steigende Flut, die alle Boote hob. Angesichts des Klimawandels, der Pandemien und eines schockierenden neuen Kriegs in Europa – ganz zu schweigen von der zunehmenden Ungleichheit und den damit verbundenen sozialen und politischen Spannungen – liegt die Verteidigung der Globalisierung in Trümmern. China hat vielleicht am meisten zu verlieren.

Copyright: Project Syndicate.