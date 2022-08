Der Derivatus

Im Portefeuille Rohöl übergewichten – warum nicht. Aber mit Put-Optionen? Genau das macht UBS, und zwar nicht als riskante Spekulation, sondern in der traditionellen Vermögensverwaltung mit der gewöhnlichen Aufteilung in Aktien, Anleihen und alternative Anlagen. «Wir halten ein Übergewicht in Öl», erklärte der Leiter Global Asset Management von UBS, Adrian Zürcher, im Juli im Rahmen der vierteljährlichen FuW-Umfrage. Höhere Preise und eine unsichere Versorgung würden die Energiesicherheit stärker in den Mittelpunkt rücken.

So weit so alltäglich. Lombard Odier legt im Portefeuille einen Fokus auf Industriemetalle, und Pictet hat ein Übergewicht in Rohstoffen. Auf Gold setzen J. Safra Sarasin und Bank Vontobel.

Unüblich bei UBS ist: «Wir verkaufen eine Put-Option auf die Ölsorte Brent, um Einnahmen zu generieren.» Zürcher nennt das «Short Oil Put».

Da ist der Anleger Versicherer: Er verkauft regelmässig Puts und nimmt dafür Prämien ein. In einer Baisse bezahlt er den Schaden – weil der Käufer den Put ausübt, damit seine Absicherung zum Tragen kommt. Der Verkäufer mit seiner Short-Position wird auch als Stillhalter oder Schreiber bezeichnet, die Strategie heisst Put Write.

Sie liegt näher, als man denkt, denn Barriereprodukte mit Coupon enthalten als Baustein einen Short Put, der sich auf die unterliegende Aktie bezieht. Der Anleger erhält den Coupon, der gespiesen wird aus dem Verkaufserlös des Put. Wenn aber die Aktie einbricht, resultiert ein Verlust.

Der Ölpreis darf also nicht abstürzen, sonst rentiert der Short Oil Put der UBS nicht. Und falls Öl markant teurer wird, ist ein Investment in Futures besser, denn der verkaufte Put bewirkt eine Gewinnobergrenze. Das wirkt auf den ersten Blick wie ein recht schmaler Grat, auf dem sich die Strategie bewegt. Analog ist beim Barriereprodukt der Coupon die maximal mögliche Rendite, deshalb ist es für stagnierende Aktienkurse geeignet.

Die Put-Write-Strategie dient aber nicht nur dazu, sich in Erwartung stabiler Kurse vorübergehend auf einem schmalen Grat zu bewegen. Sie hat sich in der Vergangenheit auch über eine lange Frist sehr gut gehalten – auch eine Versicherungsgesellschaft macht ja langfristig Gewinn.

Das zeigt der Index PUT der Chicagoer Terminbörse CBOE, er hält Cash und verkauft Put-Optionen auf den S&P 500. Wer ab der Lancierung im Sommer 1986 gemäss PUT investierte und dreissig Jahre später Bilanz zog, konnte sich freuen. Er hatte seinen Kapitaleinsatz versiebzehnfacht, während sich der S&P 500 inklusive Dividenden «nur» verfünfzehnfacht hatte. Seit 2016 liegt PUT zurück. Der Vergleich hinkt zwar, weil ein ETF auf den S&P 500 weniger Gebühren kostet als die Put-Write-Strategie, dennoch ist das Resultat erstaunlich.

Hilfreich im Portfolio ist PUT dieses Jahr. Er hat 4% eingebüsst, während der S&P 500 mit Dividenden 12% gesunken ist. Mit diesem Vorbild kann der Short Oil Put in der ganz normalen Vermögensverwaltung durchaus sinnvoll sein.