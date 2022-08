Der Derivatus

Preisstruktur am Rohstoffmarkt, in der Terminkurse unter den Spot-Preisen liegen. Gründe für eine solche Struktur können eine akute Knappheit des betreffenden Wirtschaftsguts oder die Erwartung sinkender Spot-Preise sein. Backwardation (Preisabschlag) führt zu einem Rollgewinn, wenn der Futures mit der kürzesten Restlaufzeit bei Verfall in den nächsten Futures gerollt wird (vgl. Rohstoffindex). Gegenteil: Contango.

Contango

Preisstruktur am Rohstoffmarkt, in der Terminkurse über den Spot-Preisen liegen. Diese Struktur zeigt häufig an, dass die Marktteilnehmer steigende Spot-Preise des betreffenden Wirtschaftsguts erwarten. Contango (Preisaufschlag) führt zu einem Rollverlust, wenn der Futures mit der kürzesten Restlaufzeit bei Verfall in den nächsten Futures gerollt wird (vgl. Rohstoffindex ). Gegenteil: Backwardation .

