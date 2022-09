Der Derivatus

«Wie wir uns auf der Achterbahn verhalten, ist klar: Wir werden im Sitz ­fixiert, und wenn es in die Tiefe geht, können wir kreischen, aber wir können nicht aussteigen.» Das sagt Thorsten Hens, Finanzprofessor an der Universität Zürich, am Dienstag in Luzern. Er referierte am jährlichen internationalen Forum für strukturierte Produkte, veranstaltet von SIX Swiss Exchange und dem Branchenverband SSPA. ­Anders an den Finanzmärkten: «Anleger steigen aus, wenn es abwärts geht.» Das sei der grösste Fehler.

Solche Verhaltensmuster – im Jargon Behavioral Bias – skizziert Hens anhand des Börsenzyklus. Gemäss seiner Analyse ist eine Baisse in jeder Phase neu zu beurteilen, «das ist nicht linear». Basis sind der Dow Jones Industrial Index seit dem Zweiten Weltkrieg sowie neuere Transaktionsdaten von Anlegern.