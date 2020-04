Der Derivatus

Lieber Anleger



Die Unsicherheit ist überall. Nicht nur der Angstseismograf der Wallstreet – der Volatilitätsindex Vix – steht trotz einer ­gewissen Entspannung immer noch weit oben. Auch die Volatilität an den europäischen Börsen, in US-Staats- und Ramschanleihen sowie in Rohöl und Gold ist äusserst hoch. Das gilt ebenso für den Risikoaufschlag in Obligationen überall sowie zwischen besicherten und unbesicherten US-Geldmarktpapieren. Passend dazu notieren Makrorisikoindikatoren hoch oben. Das zeigt eine Analyse von Ineichen Research & Management (IR&M) vom Mittwoch. All diese Kennzahlen stehen im Vergleich zur jüngeren Historie im neunzigsten Per­zentil – sie haben in 90% der Zeit tiefer notiert.