Der Derivatus

Lieber Anleger



«QE-style flows are back», lautet die Überschrift in einem Report der Bank of America Merrill Lynch vom Freitag. Auf Deutsch und deutlich: Das Kapital der Investoren fliesst wieder in die gleichen Anlagen wie zu Zeiten der Anleihenkaufprogramme der Zentralbanken, dem Quantitative Easing (QE). Die vorsichtige Geldpolitik mit den länger als gedacht tief bleibenden Zinsen, in Kombination mit dem Ausbleiben von Inflation, habe an den Anleihenmärkten eine «Bonanza» ausgelöst, erklären die BofAML-Strategen. Letzte Woche sei so viel Geld in Anleihenfonds geflossen wie nie.