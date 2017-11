Der Derivatus vom 11. November 2017

Englische Bezeichnung sowohl für eine Anleihe wie auch für ihre handelbaren Bruchteile, also die Obligationen .

Unternehmen oder öffentlich-rechtliche Körperschaft, die sich durch die Ausgabe von Wertpapieren am Kapitalmarkt (oder am Geldmarkt ) Eigenkapital (Aktien ) oder Fremdkapital (Obligationen ) beschafft. Im Gegensatz dazu beschaffen Emittenten von Derivaten (strukturierten Produkten und Warrants ) kein Kapital, sondern sichern sich ab, um eine marktneutrale Position einzunehmen, und erheben eine im Produkt verpackte Gebühr.

Meist ausserbörslich (vgl. OTC ) gehandeltes Derivat , mit dem der Sicherungsnehmer (Protection Buyer) das Kreditrisiko (Gegenparteirisiko) an den Sicherungsgeber (Protection Seller) abtritt. Die wichtigsten Formen sind Credit Default Swaps und Total Return Swaps . Kreditderivate in Obligationenform: ABS , CDO , CLN , CLO und MBS .

PIGS

Im Zuge der Staatsschuldenkrise in der Eurozone entstandenes englisches Akronym für die finanziell am wenigsten soliden Mitgliedstaaten Portugal, Irland, Griechenland und Spanien (PIGS) sowie wahlweise zusätzlich Italien (PIIGS). Wer politisch korrekt sein will, spricht von den GISP-Staaten.