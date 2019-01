Der Derivatus Copy

Lieber Anleger



Eine Finanzlegende ist von uns gegangen. John C. Bogle, Gründer der Investmentgenossenschaft Vanguard und Vorreiter des passiven Anlegens, ist mit 89 Jahren verstorben. Sein Kampf galt den hohen Kosten, die viele Anleger für Fondsmanager bezahlen, ohne dafür eine adäquate Gegenleistung zu bekommen. Von seinem Kreuzzug gegen teures aktives Investieren profitiert heute jeder, der einen ETF hält.

In seinem Buch «The Little Book of Common Sense Investing» gab er Weisheiten, die noch in Jahrzehnten Bestand haben werden: «Die grössten Feinde des Aktienfondsanlegers sind Kosten und Emotionen.» Und sein Argument für passives Investieren in den breiten Markt brachte er klar auf den Punkt: «Suchen Sie nicht die Nadel im Heuhaufen. Kaufen Sie den Heuhaufen!»