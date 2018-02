Der Derivatus

Lieber Anleger

Es ist beileibe nicht alltäglich, dass sich der Konzernchef einer Schweizer Grossbank zu einem strukturierten Produkt äussert. Geschehen ist es am Valentinstag, die Botschaft handelte aber nicht von romantischer Liebe. Der CEO der Credit Suisse, Tidjane Thiam, verteidigte seine Bank als Emittent des Volatilitätsprodukts XIV, das am 6. Februar 93% an Wert verlor. Das gibt der CS das Recht, die Zertifikate aus dem Verkehr zu ziehen, und davon macht sie Gebrauch.

Der Produktprospekt sei «extrem klar», sagte Thiam gegenüber Analysten anlässlich der Präsentation der Quartalsergebnisse. Dort stehe, das Zertifikat habe langfristig einen Wert von null, und bei einer Haltefrist von mehr als einem Tag sei ein Totalverlust möglich. Zudem habe CS das Zertifikat an institutionelle Market Maker verkauft, die es dann an Endkunden weiterverkauft hätten. Damit sei die Bank in einer «vertretbaren Position».