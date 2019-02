Der Derivatus

Lieber Anleger



Der Preis für eine Unze Gold notiert über der Marke von 1300 $. Das ist fast ein Achtmonatshoch. Im Gegensatz zu Bitcoin kann sich Gold als «barbarisches Relikt» – so hat es John Maynard Keynes formuliert – anscheinend auch im Zeitalter der Digitalisierung gut halten.

Die Nervosität an der Börse und in der Politik – man denke an Brexit, Handelskrieg und die Undurchsichtigkeit der chinesischen Wirtschaftspolitik – stützt das Edelmetall. Gleichzeitig ist das Aufwärtskriechen der amerikanischen Zinsen vorerst gestoppt. Zusätzlich sind die Zentralbanken vergangenes Jahr als Käufer auf dem Goldmarkt aufgetreten.