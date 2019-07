Der Derivatus vom 20. Juli 2019

Lieber Anleger



Ich erinnere mich immer wieder gern an den Derivatdschungel, der vor zehn Jahren wucherte. Aber nur, weil es dort so schön klang. Die Kürzel für die Produktbezeichnungen muteten fast schon poetisch an: Groi, Bloc, Ice. Perles, Pip, Protein. Goal mit und ohne Kick-in, Open Sky Soft Runner, Multi Chance Bonus, Dolphin Groi, Floor Unit. Zum Glück hat uns der Schweizerische Verband für Strukturierte Produkte (SVSP) im Jahr 2006 erlöst und die Swiss Derivative Map lanciert. Sie verwandelte den Dschungel in einen japanischen Garten, indem sie Kategorien und Produkttypen definierte. Die Schweizer Map hat sich in Europa und darüber hinaus etabliert.