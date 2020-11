Der Derivatus

Lieber Anleger

Ein Fonds mit dem Zusatz «Alpha Strategy» verspricht eine beständige Rendite, ungeachtet der Bewegungen der Aktienmärkte und der Volatilität. Das klingt vielversprechend, und Alpha ist ja die Überrendite im Vergleich zum Markt, dem Beta. Es erinnert mich an Absolute-Return-Fonds, die in jeder Marktlage einen Gewinn erzielen wollen. Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

So geschehen beim Vermögensverwalter Allianz Global Investors. Sein renommierter Chefökonom Mohamed El-Erian warnte die Anlegergemeinde Anfang Februar, zwei Wochen nachdem in den USA die erste Ansteckung mit dem Coronavirus bekannt geworden war: Die Pandemie werde die Weltwirtschaft erfassen, und die Massnahmen der Zentralbanken würden nur bedingt helfen. Anleger sollten der Versuchung des «Buy the Dip» widerstehen – nach einem Kurstaucher zu kaufen, um auf eine sofortige Erholung zu setzen.

Die Warnung wurde nicht von allen Fondsmanagern bei Allianz Global Investors gehört. Auch die Alpha-Strategie mit der beständigen Rendite ging riskante Wetten ein – der Reporter Matt Taibbi hat die Geschichte diese Woche in seinem Blog nachgezeichnet.

Die Fonds setzten darauf, dass der Volatilitätsindex Vix fallen werde. Er zeigt die Nervosität der Anleger, indem er die vom Markt erwartete Schwan­kungs­breite des S&P 500 erfasst. In der Pandemiekrise schoss der Vix in die Höhe und bewegte sich erratisch. Für die Strategie der Allianz-Fonds mit einer Verkaufsposition (Short) in Vix-Futures gilt nicht «Buy the Dip», sondern «Buy the Top», kaufe die Spitze.

Das ist nichts Schlechtes. Anleger mit Barriereprodukten profitieren von einem höheren Coupon, wenn die Volatilität am Aktienmarkt hoch ist, der Vix also weit oben notiert. Auch Volatilitätszertifikate mit Short-Position in Vix-Futures sollten gekauft werden, wenn die Börse nervös ist. Den besten Zeitpunkt zu treffen, ist aber Glückssache.

Gefährlich ist es, wenn nach einem «Buy the Top» der Vix nicht oder nur wenig fällt, um dann weiter in die Höhe zu schnellen. So muss es den Allianz-Fonds ergangen sein, denn sie erlitten herbe Verluste.

Deshalb haben institutionelle Anleger Klage erhoben, darunter sind eine Pensionskasse für Beamte der Stadt Milwaukee und die Behörde für den öffentlichen Verkehr in New York City. Die Allianz-Fonds berufen sich darauf, dass die Investoren gewusst hätten, worauf sie sich einlassen, denn die Structured-Alpha-Strategie gehe Risiken ein, um die erhöhte Rendite zu erzielen.

Reporter Taibbi vermutet, die Fonds hätten einen Hail Mary Pass versucht – das ist im American Football ein letzter Wurf aus grosser Entfernung, um das Spiel doch noch zu gewinnen. Die Performance der Fonds sei Ende Februar deutlich hinter dem S&P 500 zurückgelegen, womit gemäss Vertragsbedingungen die Anleger keine Gebühren mehr zahlen mussten. Short-Vix hätte ein Befreiungsschlag sein sollen, ist aber für die Anleger zum Debakel geworden – weil die Fondsmanager nicht auf ihren Chefökonomen hörten.

Ihr Derivatus