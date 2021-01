Der Derivatus

Lieber Anleger

Das Geschäft mit Anlageinstrumenten auf Bitcoin floriert – diesseits des ­Atlantiks an der Börse und in Amerika «durch die Hintertür». In der Schweiz haben zwei Bitcoin-Tracker-Zertifikate reüssiert, sie stehen auf Platz zwei und sechs in der Umsatzrangliste der SIX Swiss Exchange für Dezember. Und auch am Freitag figurierten sie unter den meistgehandelten Zertifikaten.

Ein Zeichen für den Erfolg ist auch eine Meldung der SIX, wonach an der Börse in Zürich ein erfolgreiches Anlageprodukt aus Frankfurt kotiert wird. Diese Exchange Traded Note (ETN) mit dem Kürzel BTCE erzielte an der Deutschen Börse Anfang Januar einen rekordhohen Tagesumsatz von 100 Mio. $. An der SIX wurde die erste ETN auf ­Bitcoin im Herbst 2018 lanciert, das erste Tracker-Zertifikat bereits 2016. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an