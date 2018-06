Der Derivatus

Lieber Anleger

Für mich als Investor sind börsengehandelte passive Anlagefonds (ETF) unverzichtbar geworden. Wenn ich auf einen Index statt auf einen Einzeltitel setzen will, gibt es jede Menge Auswahl und immer niedrigere Kosten. In Windeseile habe ich einen Aktienindex in Südamerika oder einen Korb von Anleihen in den USA gekauft.

Doch manchmal bin selbst ich, der sich jeden Tag mit den Finanzmärkten beschäftigt, etwas zu sorglos, wenn ich Indexprodukte kaufe. Denn ich nehme an, dass ich den ETF auch ganz einfach wieder verkaufen kann. Vor dieser Sorglosigkeit warnt Francesco Franzoni, Professor an der Università della Svizzera italiana in Lugano (vgl. Artikel links). Und ich glaube, da ist etwas dran.