Der Derivatus

Anlagequalität Qualitätsmerkmal für Anleihen und andere Schuldtitel, denen von den Ratingagenturen ein Rating von BBB– (Fitch und Standard & Poor’s) bzw. Baa3 (Moody's) oder höher zugeordnet wird (vgl. spekulative Qualität ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Bond Englische Bezeichnung sowohl für eine Anleihe wie auch für ihre handelbaren Bruchteile, also die Obligationen . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Bonität Mass der Kreditfähigkeit und Kreditwürdigkeit eines Schuldners. Dabei bezieht sich die Kreditfähigkeit auf die Vermögens- und Ertragslage des Schuldners und die Kreditwürdigkeit auf seinen Willen, seinen Verbindlichkeiten nachzukommen (vgl. Rating ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

CDO Dienen der Feinbündelung von ABS , um unterschiedlichen Laufzeit- und Renditeansprüchen am Finanzmarkt Rechnung zu tragen. Investmentbanken bündeln dabei eine Vielzahl von ABS zu einer neuen Einheit. Sie wird sodann in Tranchen mit unterschiedlichem Risikoprofil zerschnitten und unter Investoren plaziert. Die oberste Tranche erhält ein Triple-A-Rating, die zweithöchste ein Doppel-A und so weiter bis zu der untersten Tranche, die ein spekulatives Rating oder gar keines mehr aufweist, Equity-Tranche genannt. Wird nur das Ausfallrisiko verbrieft, spricht man von synthetischen CDO. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

CLO Untergruppe der CDO . Als Collateral dienen hier ausschliesslich Bankkredite an Unternehmen. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Collateral 1. Im Repogeschäft als Sicherheit dienende Wertpapiere , meist Anleihen . 2. Hinterlegte Wertpapiere (Pfand) zur Sicherung von Geschäften. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Collateralized Loan Obligations Untergruppe der CDO . Als Collateral dienen hier ausschliesslich Bankkredite an Unternehmen. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Emittent Unternehmen oder öffentlich-rechtliche Körperschaft, die sich durch die Ausgabe von Wertpapieren am Kapitalmarkt (oder am Geldmarkt ) Eigenkapital (Aktien ) oder Fremdkapital (Obligationen ) beschafft. Im Gegensatz dazu beschaffen Emittenten von Derivaten (strukturierten Produkten und Warrants ) kein Kapital, sondern sichern sich ab, um eine marktneutrale Position einzunehmen, und erheben eine im Produkt verpackte Gebühr. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Fed US-Zentralbanksystem, dem die zwölf Federal Reserve Banks angeschlossen sind. An der Spitze steht das Direktorium (Board) in Washington, das auch die Mehrheit im Offenmarktausschuss stellt, in dem über die Geldpolitik entschieden wird. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Investment Grade Qualitätsmerkmal für Anleihen und andere Schuldtitel, denen von den Ratingagenturen ein Rating von BBB– (Fitch und Standard & Poor’s) bzw. Baa3 (Moody's) oder höher zugeordnet wird (vgl. spekulative Qualität ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Junk Bond Hochrentierende und zugleich durch hohe Risiken gekennzeichnete Anleihe . Die Emittenten solcher Titel sind oft Unternehmen mit einem Rating von BB+/Ba1 und tiefer, d. h. spekulativer Qualität . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Kreditderivat Meist ausserbörslich (vgl. OTC ) gehandeltes Derivat , mit dem der Sicherungsnehmer (Protection Buyer) das Kreditrisiko (Gegenparteirisiko) an den Sicherungsgeber (Protection Seller) abtritt. Die wichtigsten Formen sind Credit Default Swaps und Total Return Swaps . Kreditderivate in Obligationenform: ABS , CDO , CLN , CLO und MBS . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Leverage Mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz lässt sich mit derivativen Instrumenten eine grössere Rendite erzielen, als es mit einer Investition in den eigentlichen Basiswert möglich ist. Dieser Effekt wird als Hebelwirkung bezeichnet. Der Leverage von Derivaten berechnet sich aus dem Hebelfaktor multipliziert mit dem Delta . Leverage kann auch mit Einsatz von Fremdkapital erreicht werden (vgl. Hebelwirkung ). Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Leveraged Loans Besicherte Kredite der spekualativen Qualität . Im Gegesatz zu hochverzinslichen Anleihen zusätzlich durch vertragliche Zusicherungen geschützt. Dadurch entsteht ein Vorrang des Gläubigers an den Aktiven des Unternehmens. Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

MBS Mit Hypotheken hinterlegte Anleihen. Banken, die Immobilienkredite ausgeben, behalten sie nicht in der eigenen Bilanz, sondern reichen sie an eine Grossbank oder an spezialisierte Finanzinstitute weiter. MBS gehören in die Kategorie der ABS . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Notenbank Volkswirtschaftliche Institution, die für die Versorgung der Volkswirtschaft mit Geld zuständig ist. Gleichzeitig soll sie Geldwertstabilität und je nach Statut Vollbeschäftigung sowie angemessenes Wirtschaftswachstum herstellen. In der Schweiz ist dies die SNB . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff

Obligation Als Wertpapier ausgestalteter und somit handelbarer Bruchteil (Stückelung ) einer Anleihe . Alle Artikel zu diesem Fachbegriff