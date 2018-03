Der Derivatus

Lieber Anleger

Um den anonymen Informanten, der den Volatilitätsindex Vix als verfälscht brandmarkte, ist es ruhig geworden. Ich bin gespannt, ob die Untersuchung etwas zu Tage bringt. Mit dem Prädikat «manipuliert» würde sich der Vix in eine Reihe stellen mit dem Libor, mit Gold und Devisen, und auch mit den Dieselautos – ich hoffe es natürlich nicht. Das neudeutsche «Whistleblower» klingt indes verwandt mit den Spatzen, die es von den Dächern pfeifen. Kein gutes Omen.

Ebenfalls untersucht wird, ob Volatilitätszertifikate in den USA – wie das mittlerweile berühmte XIV der Credit Suisse – an unbedarfte Anleger verkauft wurden, die dann aus allen Wolken fielen, als der Kurs Anfang Februar 95% einbrach, weil der Vix in die Höhe schoss. Der Chef der US-Aufsichtsbehörde SEC sagte letzte Woche, er mache sich keine Sorgen um die Funktionsweise des Marktes während der Turbulenzen. Hingegen sei zu überdenken, welche Arten von komplexen Investments für «den durchschnittlichen Anleger» an der Börse frei verfügbar sein sollen. Was für wen geeignet ist, ist neudeutsch eine Frage der «Suitability» und auch im hiesigen Markt für strukturierte Produkte immer wieder Thema.