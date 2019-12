Der Derivatus

ETF sind Anlagefonds, die kotiert sind und an der Börse wie Aktien permanent gehandelt werden. Bei den meisten bisher lancierten ETF handelt es sich um Indexfonds, deren Zielsetzung es ist, einen bestimmten Branchen- oder Länderindex (in der Regel Aktien) nachzubilden.

ETSF

Strukturierte Produkte in einem Fondsmantel. Das Auszahlungsprofil entspricht dem eines strukturierten Produkts, zugrunde liegt ein separates, vom Gesetzgeber speziell geschütztes Fondsvermögen wie in Anlagefonds und ETF . Im Gegensatz dazu sind strukturierte Produkte Schuldverschreibungen des Emittenten. ETSF werden seit November 2007 an der SIX gehandelt.

