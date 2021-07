Der Derivatus

Bonuszertifikate bieten eine Kursgewinnchance, sind aber an den Swiss Derivative Awards nicht besonders preisverdächtig. Dort gewannen sie in 16 Jahren nur zweimal. In der Kategorie Rohstoffe erhielt ein Bonuszertifikat auf Rohöl-Futures 2018 den Award. Das moderate Risikoprofil mit Gewinngrenze (Cap) zielte darauf ab, dass es der Opec gelinge, den Ölpreis zu stabilisieren oder leicht hinauf zu treiben. Die Rechnung ging auf.

An den Awards 2014 gewann eine Innovation: Das Best-of-Bonuszertifikat. Wie bei den besonders beliebten Barriereprodukten mit Coupon gibt es auch bei Bonuszertifikaten – die ja ebenfalls eine Barriere aufweisen – die Variante «Multi». Sie bezieht sich nicht nur auf eine Aktie, sondern auf mehrere. Bezeichnet werden diese Produkte auch mit «Worst of», weil in der Baisse die schlechteste Aktie bestimmt, wie gross der Kursverlust ausfällt.