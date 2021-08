Der Derivatus

Viele Anleger mischen ihrem Portfolio ein gewisses Exposure zu Rohstoffen hinzu. Das hat seinen Reiz: Während man sich an der Tankstelle über den höheren Benzinpreis ärgert, kann man sich mit der Performance der gekauften Ölzertifikate trösten.

Und auch anlagetaktisch kann es gute Gründe geben, Rohstoffe beizumischen: So gelten die Industriemetalle wie Kupfer als eine gute Möglichkeit, an einer Konjunkturerholung zu partizipieren oder sich gegen eine steigende Inflation abzusichern. Wie meine Kollegin Sylvia Walter ausführt, könnte Kupfer gar vor einem Superzyklus stehen – dem wohl noch lange anhaltenden Boom der erneuerbaren Energien sei Dank. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an