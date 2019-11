Der Derivatus

Lieber Anleger



Robin Hood aus dem Sherwood Forest nimmt’s den Reichen und gibt’s den Armen. Robinhood aus dem Silicon Valley gewährt es allen: Wertschriften handeln zum Nulltarif, ohne Gebühr. Das mit Wagniskapital finanzierte Start-up-Unternehmen betreibt eine Handelsplattform ausschliesslich für mobile Geräte wie Smartphones. Die Gründer schwurbeln von einer «sinnvollen Umverteilung». Die Kunden von Robinhood handeln besonders oft Aktien von Technologieunternehmen, aber auch Kryptowährungen wie Bitcoin.

Diese Woche ist Robinhood in die Schlagzeilen geraten. Von einem «unbegrenzten Geld-Schummel-Code» schreiben Kunden in einem Internet-Forum. Einer von ihnen prahlt, er habe ein Guthaben von 4000 $ in eine Anlageposition von 1 Mio. $ verwandelt.