Der Diesel schafft Kummer und Chancen

Nicht alle Sprichworte haben Allgemeingültigkeit. «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert» trifft auf den Dieselmotor gewiss nicht zu. Sein Ruf ist angeschlagen, doch von ungeniertem Leben kann nicht die Rede sein, im Gegenteil.

Das Urteil des deutschen Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar bedrängt ihn noch mehr: Deutsche Städte dürfen zur «Fortschreibung der Luftreinhaltepläne» und unter Wahrung der Verhältnismässigkeit Fahrverbote für Dieselautos erlassen.

Konkret geht es wie in anderen europäischen Städten um die Eindämmung von Feinpartikeln und von Stickoxiden (NO x ). Letztere sind ein wunder Punkt des Diesels, den die Branche lange nur mit fragwürdigen bis unlauteren Winkelzügen anging. Das bringt die Antriebsart nun in Not. Analysten der UBS sehen die These von ihrem Niedergang bestätigt.