Der digitale Dollar und das Zaudern des Fed

Die Regierungen vieler Länder, vor allem Chinas, experimentieren weiterhin mit digitalen Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDC). Die Entwicklung von Geld 3.0 ist in vollem Gange, und die US-Notenbank – ein in dieser Hinsicht auffälliger Nachzügler – hat mit ihrem jüngsten White Paper mit dem Titel «The US Dollar in the Age of Digital Transformation» nun endlich begonnen, sich einzuschalten, wenn auch nur zaudernd. Die Vorsicht des Fed ist verständlich, aber ist sie auch übertrieben?

Das Fed legt die Messlatte für die Einführung eines digitalen Retail-Dollars extrem hoch. Zunächst einmal heisst es, dass die neue Form des Geldes Vorteile bieten muss, die effektiver sind als andere Methoden, womit vermutlich an den Dollar gekoppelte digitale Stablecoins und entsprechend vorhandene Bankkonten gemeint sind. Ein Vorteil eines digitalen Dollars soll beispielsweise darin bestehen, dass er «Echtzeit-Clearing» für kleine Zahlungen ermöglicht, was natürlich bereits mit Papierwährungen möglich ist, und das Fed plant, bald elektronische Zahlungen rund um die Uhr über Banken einzuführen. Die digitale Währung muss auch die Privatsphäre schützen (andererseits sagen das auch die chinesischen Behörden) und darf keine kriminellen Aktivitäten erleichtern, was angesichts der Beliebtheit des 100-Dollar-Scheins in der globalen Schattenwirtschaft nicht ohne Ironie ist.

Die grösste Herausforderung ist der Anspruch des Fed, dass die erwarteten Vorteile der Einführung eines digitalen Dollars die damit verbundenen Risiken überwiegen müssen. Dies ist eine sehr hohe, aber angemessene Hürde. Trotz aller Mängel der bestehenden Finanzinfrastruktur der Welt ist ihr Innenleben seit Jahrzehnten weitgehend intakt geblieben. Stellen Sie sich ein Albtraumszenario vor, in dem ein schlecht konzipierter digitaler Dollar eine «Hintertür» offen lässt, die es einer feindlichen ausländischen Macht ermöglicht, das gesamte auf dem Dollar basierende globale Finanzsystem auf einen Schlag lahmzulegen.

Das «exorbitante Privileg»

Abgesehen von den Risiken ist es nicht schwer einzusehen, warum sich das Fed gegen jegliche Veränderung des bestehenden Finanzsystems sperrt. Immerhin bringt die internationale Dominanz des Dollars den USA unzählige Vorteile. Er senkt die Zinsen, die amerikanische Bürger und Unternehmen zahlen müssen, ganz zu schweigen von denen für den grössten Kreditnehmer der Welt, die US-Regierung – was Valéry Giscard d’Estaing, der seinerzeitige französische Finanzminister, als Amerikas «exorbitantes Privileg» bezeichnete.

Die Dominanz des Dollars verschafft den US-Behörden auch Einfluss auf das globale Finanzsystem, einschliesslich eines privilegierten Zugangs zu Informationen über weltweite Dollar-Transaktionen. Ausserdem können die USA dadurch erhebliche Finanzsanktionen verhängen. Seit der Annexion der Krim 2014 ist Russland Gegenstand gezielter finanzieller Sanktionen, aber die Regierung Präsident Joe Bidens droht nun für den Fall einer russischen Invasion in der Ukraine mit weitaus schärferen Massnahmen.

Weil andere Zentralbanken in der Einführung digitaler Währungen schon weiter sind, befürchten einige, dass es dem Fed ähnlich ergehen werde, wie einst Eastman Kodak (dem Konzern, der mit der Verarbeitung von Filmen ein Vermögen machte), als die Digitalfotografie aufkam, oder wie Schweizer Uhrenherstellern, als digitale Zeitmesser allgegenwärtig wurden und mechanische Uhren nicht mehr gefragt waren.

Regulierung muss besser werden

Aber es gibt noch einen anderen, subtileren Grund für die Zurückhaltung des Fed in Bezug auf den digitalen Dollar: Die USA sind im Grunde immer noch eine Demokratie und eine Marktwirtschaft. Obwohl die Regierung über erhebliche regulatorische und rechtliche Befugnisse verfügt, um die Einführung ihrer digitalen Währung voranzutreiben, gilt dies nur bis zu einem gewissen Grad. Die amerikanische Öffentlichkeit kann nicht gezwungen werden, einen Übergang zu akzeptieren, den sie nicht will. Das zeigte sich, als das Finanzministerium versuchte, Zwei-Dollar-Scheine populär zu machen, um dadurch Geld für den Druck von Einzelmünzen zu sparen.

Wenn die USA also versuchen, einen digitalen Dollar für den Einzelhandel einzuführen, werden sie vielleicht keine zweite Chance bekommen. Derzeit ist die Palette der Technologien und Optionen für digitales Zentralbankengeld fast grenzenlos. (Die Währungsbehörde von Singapur hat kürzlich einen Wettbewerb zur Gestaltung des digitalen Singapur-Dollars ausgeschrieben, und in der Endrunde gab es nicht weniger als 15 verschiedene Beiträge). Wenn die chinesische Regierung beschliesst, dass sie sich für die falsche Technologie für ihre CBDC entschieden hat, dann kann sie so ziemlich jedem sagen, dass sie einen neuen Versuch wagen will. Wenn aber der erste Versuch des Fed, einen digitalen Dollar einzuführen, aufgrund mangelnden öffentlichen Interesses und politischen Drucks scheitert, muss es vielleicht Jahrzehnte warten bis zu einem abermaligen Versuch.

Ein Thema, das im White Paper des Fed auffallend wenig Erwähnung findet, ist die Frage, wie die Notenbank die dezentralisierten Finanztechnologien des Web 3.0 zu regulieren gedenkt, ein Bereich, in dem Amerikas Behörden bisher zu oft untätig geblieben sind. Besonders müssen die US-Regulierungsbehörden dringend mehr tun, um das Wachstum privater Kryptowährungen und ihrer zahlreichen Derivate zu lenken und einzudämmen. Die Senatorin Elizabeth Warren sagt: «Kryptowährungen sind die neue Schattenbank.» Die weit verbreitete Ansicht, dass Kryptowährungen im Grunde nur für Investitionen und nicht für Transaktionen und Kapitalflüsse genutzt werden – eine Ansicht, der sich auch das Fed-Paper anschliesst – ist Wunschdenken, wie jüngste Untersuchungen gezeigt haben.

Nachfrage aus der Schattenwirtschaft

Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell argumentiert, dass die Einführung einer digitalen US-Zentralbankwährung die Nachfrage nach Kryptowährungen untergraben würde. Dies ist einer der Beweggründe des Fed für die Erstellung des White Paper. Doch ein Grossteil der Nachfrage nach Kryptowährungen wie Bitcoin stammt aus der globalen Schattenwirtschaft, sei es für illegale Drogenkäufe im Dark Web, Sanktionsumgehung durch russische Oligarchen, Kapitalflucht, Geldwäsche oder Steuerhinterziehung.

Es führt kein Weg daran vorbei, die Verwendung von Kryptowährungen in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften und die Verwendung von CBDC in anderen Ländern streng zu regulieren, sobald diese international eingesetzt werden. Die Zurückhaltung des Fed bei der Einführung eines digitalen Dollars ist verständlich, aber das ist keine Entschuldigung für das langsame Tempo der Regulierungsreform.

