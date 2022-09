Der Digitec-Gründer und seine Problemlösungen

Für Oliver Herren (43, verheiratet, drei Kinder, wohnhaft in Zürich) besteht die Welt aus Problemen, die es zu lösen gilt. Sein Problem als Siebzehnjähriger: Er hatte kein Geld, um Computer fürs Gamen zu kaufen. Also begann er für Verwandte PC zu bauen, um sein Hobby zu finanzieren. Daraus ergab sich ein weiteres Problem: der Bezug der benötigten Teile. Es fehlte in der Schweiz ein kundenfreundlicher Händler für Computerkomponenten, Arbeitsspeicher, solche Sachen. Also programmierte er zusammen mit seinen Kollegen Marcel Dobler und Florian Teuteberg einen Onlineshop. Dieser hiess anfangs Nägeli Trading & Co., heute heisst er Digitec Galaxus. Oliver Herren hiess früher Oliver Nägeli, er nahm dann den Namen seiner Frau an: «Herren gefiel mir einfach besser als Nägeli.»