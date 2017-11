Der Dollar wagt ein Comeback

Bewirkt einen grösseren Aussenwert der Währung, was Exporte verteuert und Importe vergünstigt.

Periodische Gegenüberstellung sämtlicher Aktiven und Passiven an einem Stichtag. Die Aktivseite gibt Aufschluss über die Verwendung der Mittel, während die Passivseite über die Beschaffung der Mittel (Finanzierung) orientiert. Teil des Geschäftsberichts .

1974 geschaffene Aufsichtsbehörde für den Handel mit Futures und Optionen in den USA. Gibt den Commitment of Traders Report heraus. Die Aufsicht des Wertschriftenhandels obliegt der SEC .

Fed

US-Zentralbanksystem, dem die zwölf Federal Reserve Banks angeschlossen sind. An der Spitze steht das Direktorium (Board) in Washington, das auch die Mehrheit im Offenmarktausschuss stellt, in dem über die Geldpolitik entschieden wird.