Der Dollar wankt

Der Spielfilm «Die Fälscher» beginnt mit einer Szene, in der der Holocaust-Überlebende Salomon Sorowitsch im Anzug und mit einem Koffer voller Dollar am Strand sitzt. Die Szene spielt in Monaco kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Erpressungs-Thriller «City of Ghosts», der um die Jahrtausendwende in Kambodscha und Thailand spielt, ist das Lösegeld ebenfalls in einem Koffer: Es sind nicht Baht oder Renminbi, sondern Dollarscheine.

Für den US-Ökonomen Barry Eichengreen zeigen diese beiden Filmszenen sehr anschaulich die Realität des internationalen Währungssystems.