Der Dow Jones Industrial ist in die Jahre gekommen

Diese Woche feierte eines der weltweit bekanntesten Börsenbarometer Geburtstag: Der Dow Jones Industrial Average ist am Mittwoch stolze 125 Jahre alt geworden. Dass der US-Aktienindex im täglichen Marktgeschehen noch immer grosse Aufmerksamkeit erhält, ist nicht nur wegen seines aussergewöhnlichen Alters erstaunlich – sondern vor allem wegen seiner offensichtlichen Defizite. Angesichts der tiefgreifenden Schwächen wäre es höchste Zeit, den traditionsreichen Index einzustampfen.

Erstmals publiziert wurde der Dow Jones Industrial Average (DJIA) am 26. Mai 1896. Mit dem Index zielten der Finanzjournalist Charles Dow und der Statistiker Edward Jones darauf ab, die Entwicklung am US-Aktienmarkt zeitnah abzubilden und auf eine einzelne Zahl einzudampfen. Der zu Beginn aus zwölf Titeln zusammengesetzte DJIA wurde in einem ersten Schritt auf zwanzig, dann auf die heute noch gültigen dreissig Komponenten aufgestockt.

Grobe Defizite

Was aber macht den Index so unbrauchbar, dass er kaum mehr als Basis respektive Benchmark für Anlagevehikel verwendet wird? Geschmälert wird der Nutzen des DJIA vor allem durch die Gewichtung: Anders als in anderen Börsenbarometern wie dem S&P 500 oder dem Swiss Market Index (SMI) wird nicht die Marktkapitalisierung eines Unternehmens beigezogen, sondern der Aktienkurs. Schwere Titel – also Valoren mit einem höheren Preis – erhalten dadurch eine überproportionale Relevanz. Eine Schwäche, die beispielsweise auch der japanische Leitindex Nikkei 225 aufweist.