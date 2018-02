Der Druck auf den Steuerstandort Schweiz steigt

Die Anfang Jahr in Kraft getretene Steuerreform in den USA hat nicht nur Auswirkungen auf in Amerika tätige Schweizer Unternehmen. Sie beeinflusst auch in der Schweiz aktive US-Unternehmen – und den Standort Schweiz. Gemäss Zahlen der Nationalbank für 2016 sind US-Unternehmen die grössten Investoren in der Schweiz.

Viele regionale Hauptquartiere amerikanischer Multis befinden sich in der Schweiz. Sie konnten von kantonalen Steuerregimes profitieren. US-Unternehmen beschäftigen hierzulande rund 100 000 Personen.

USA werden attraktiver

Kernpunkt der Reform ist die massive Senkung des Gewinnsteuersatzes in den USA. Das Land gewinnt damit an Attraktivität für Unternehmen. Zudem werden viele US-Gesellschaften, die wegen der alten Steuergesetze Gewinne im Ausland geparkt hatten, Gelder in die USA zurückführen. Ferner dürften sich weitere Länder genötigt sehen, ihre entsprechenden Steuersätze auch nach unten anzupassen.