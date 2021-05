«Der Einfluss von China wird überschätzt»

Das harschere Auftreten Chinas ge­genüber dem Westen überrascht George Magnus nicht. Diese Entwicklung habe sich seit Jahren abgezeichnet, sagt der frühere Chefökonom der UBS und heutige Chinaspezialist im Video­gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». Der Versuch der westlichen Welt, China von den Vorzügen der Demokratie zu überzeugen, sei gescheitert.

Herr Magnus, das Lieblingscredo von ­US-Präsident Joe Biden heisst: America is back. Gleichzeitig zeigt sich China so ­selbstbewusst wie noch nie.

Im Fall von Biden lässt sich die Aussage zweifach deuten. Er will die USA auf die internationale Bühne zurückbringen, gleichzeitig ist es eine klare Ansage an Peking. Niemand hätte sich träumen lassen, dass sich China aus internationalen Verpflichtungen zurückziehen würde.